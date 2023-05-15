Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Şam'dan çöl pozları! Kumların üstünde mest etti..."Vaha gibisin" Yasak Elma dizisindeki Ender rolüyle büyük beğeni toplayan Şevval Sam, çölde verdiği pozlarla takipçilerinin beğenisini topladı.

Ünlü şarkıcı Leman Sam'ın kızı olan Şevval Sam, annesinin izinden giderek bir kariyer rotası oluşturdu.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Şevval Sam, hem oyunculuk hem de sahne sanatlarıyla ilgilendi.

Süper Baba, Feride, Aşkın Dağlarda Gezer, Gülbeyaz, Muhteşem Yüzyıl, Bodrum Masalı gibi başarılı dizilerde rol alan Şevval Sam, son olarak Yasak Elma dizisinde canlandırdığı "Ender" karakteriyle adından söz ettiriyor.

Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu olan Şevval Sam, şimdilerde 49 yaşında.

Yaşına rağmen oldukça fit ve genç görünen Sam, sosyal medyadaki pozlarıyla gündem oldu.

Şevval çölde

Çöl tatili yapan Şevval Sam, kumların üstüne birbirinden farklı pozlar verdi.

Beyaz elbisesiyle çölde fizik gösterisi yapan Sam, görenleri büyüledi.

Takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum alan kareler, sosyal medyaya damga vurdu.