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    Yasak Elma'nın eski yıldızına korona şoku! Öğrenince neye uğradığını şaşırdı...

    Geçtiğimiz sezon Yasak Elma dizisinde boy gösteren Nilperi Şahşnkaya'nın koronavirüse yakalandığını öğrendi. Koronavirüse yakalanan oyuncunun büyük şok yaşadığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 13:22
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    Yasak Elma'nın eski yıldızına korona şoku! Öğrenince neye uğradığını şaşırdı...

    FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi, heyecanlı ve entrika dolu bölümlerle devam ediyor.

    Dizinin başrollerinde Berk Oktay, Şevval Sam ve Eda Ece gibi isimler yer alırken, kadroda ise başarılı yıldızlar boy gösterdi.

    Bu isimlerden birisi olan ve geçtiğimiz sezon Cansu karakteri ile diziye dahil olan Nilperi Şahinkaya, rolün altından başarıyla kalktı.

    Sette kısa süre içerisinde sevilen ve seyirciye rolünü geçiren Şahinkaya, sezon bitmeden diziden ayrılmıştı.

    Şimdilerde yeni bir dizi projesi için setten sete koşturan oyuncunun koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

    NİLPERİ ŞAHİNKAYA'YA KORONA ŞOKU

    Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden birisi olan Nilperi Şahinkaya, ‘Nasıl Fenomen Oldum’ adlı dijital dizide yer alacak.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekime giden Şahinkaya'nın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

    beIN Connect için çekilen dizinin setinde önce makyözün korona olduğu ancak durumun gizli tutulduğu iddia edildi.

    Nilperi Şahinkaya'nın ise koronaya yakalandığını öğrendikten sonra sette başka bir vakanın daha olduğunu duyduğu ve büyük şok yaşadığı öne sürüldü.

    Yasak Elma nın eski yıldızına korona şoku! Öğrenince neye uğradığını şaşırdı... #1

    Yasak Elma nın eski yıldızına korona şoku! Öğrenince neye uğradığını şaşırdı... #2

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