Yasak Elma'sız Pazartesi! 12 Haziran 2023 Bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları... Yeni bir haftaya merhaba diyen medya sektörü, birçok farklı yapımı izleyicilerle buluşturacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 12 Haziran 2023 kanalların yayın akışları...

Reyting yarışında yeni bir hafta daha başlıyor. Takip ettikleri yapımı kaçırmak istemeyen seyirciler, günü ve saatini bilmek istiyor. Artık pazartesilerin sevilen yapımları Yasak Elma ve Bir Gün Işığı ekranda yer almayacak. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 12 Haziran Pazartesi 2023 TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 Atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 atv Ana Haber 20:00 Jumanji: Yeni Seviye (Yabancı Sinema) 22:20 Charlie'nin Melekleri Kanal D yayın akışı 07:00 Yabancı Damat 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Veda Mektubu Star TV yayın akışı 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Ömer 20:00 Ömer (Yeni Bölüm) Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 12:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:15 En Hamarat Benim 16:00 Tetikçinin Oğlu 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber 20:00 Recep İvedik 5 22:30 Yasak Elma TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:30 Kalk Gidelim 13:15 Seksenler 16:00 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Güzel Günler 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Maviye Sürgün TV8 yayın akışı 07:15 8'de Sağlık 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023