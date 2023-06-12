Yasak Elma'sız Pazartesi! 12 Haziran 2023 Bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...

Reyting yarışında yeni bir hafta daha başlıyor.
Takip ettikleri yapımı kaçırmak istemeyen seyirciler, günü ve saatini bilmek istiyor.
Artık pazartesilerin sevilen yapımları Yasak Elma ve Bir Gün Işığı ekranda yer almayacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 12 Haziran Pazartesi 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Jumanji: Yeni Seviye (Yabancı Sinema)
22:20 Charlie'nin Melekleri
Kanal D yayın akışı
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer (Yeni Bölüm)
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
12:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 En Hamarat Benim
16:00 Tetikçinin Oğlu
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 5
22:30 Yasak Elma
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Kalk Gidelim
13:15 Seksenler
16:00 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Maviye Sürgün
TV8 yayın akışı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023