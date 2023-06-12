Yasak Elma'sız Pazartesi! 12 Haziran 2023 Bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...

Reyting yarışında yeni bir hafta daha başlıyor.

Takip ettikleri yapımı kaçırmak istemeyen seyirciler, günü ve saatini bilmek istiyor.

Artık pazartesilerin sevilen yapımları Yasak Elma ve Bir Gün Işığı ekranda yer almayacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 12 Haziran Pazartesi 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Jumanji: Yeni Seviye (Yabancı Sinema)

22:20 Charlie'nin Melekleri

Kanal D yayın akışı

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer (Yeni Bölüm)

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

12:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 5

22:30 Yasak Elma

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Kalk Gidelim

13:15 Seksenler

16:00 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

TV8 yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023