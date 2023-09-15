Yasemin Özilhan Instagram pozlarıyla göz doldurdu! İddialı pozlarına yorum yağdı.. Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan sosyal medyada paylaştığı pozlar ile beğeni toplamaya devam ediyor. Ünlü ismin son paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte o kareler..

ensonhaber.com Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela rolüyle hafızalarda yer edinen Yasemin Özilhan sosyal medyada paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasemin Özilhan'ın Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunuyor. Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan Yasemin Özilhan evli ve iki çocuk annesidir. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan oyuncu bol bol sosyal medyada paylaşım yapıyor. Güzelliği ve fiziği ile dikkat çeken Yasemin Özilhan'ın son Instagram paylaşımı beğeni topladı. İddialı kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Özilhan'ın pozları binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Yasemin Özilhan'ın son Instagram paylaşımı..

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