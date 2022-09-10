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    Yasemin Özilhan'ın derin göğüs dekolteli pozu mest etti! 'Tarz kadın'

    Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan sosyal medyada paylaştığı pozlar ile beğeni toplamaya devam ediyor..
    • 10.09.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 11:03
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    Yasemin Özilhan'ın derin göğüs dekolteli pozu mest etti! 'Tarz kadın'

    Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan son dönemde sosyal medyada paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekiyor.

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncunun instagramda 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.

    Uzun zamandır bir projede yer almayan Yasemin Özilhan evli ve iki çocuk annesi.Gözlerden uzak bir hayat yaşayan oyuncu bol bol sosyal medyada paylaşım yapıyor.

    Yasemin Özilhan ın derin göğüs dekolteli pozu mest etti! Tarz kadın #1

    Güzelliği ve fiziği ile dikkat çeken Yasemin Özilhan'ın son instagram paylaşımı beğeni topladı.Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Özilhan'ın bu pozları binlerce beğeni aldı.

    İşte Yasemin Özilhan'ın son instagram paylaşımı..

    Yasemin Özilhan ın derin göğüs dekolteli pozu mest etti! Tarz kadın #2

    Yasemin Özilhan ın derin göğüs dekolteli pozu mest etti! Tarz kadın #3

    Yasemin Özilhan ın derin göğüs dekolteli pozu mest etti! Tarz kadın #4

    Yasemin Özilhan ın derin göğüs dekolteli pozu mest etti! Tarz kadın #5


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