Yasmin Erbil ayna pozlarıyla beğeni topladı! Takipçileri mest oldu...

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyanın en popüler isimleri arasında bulunuyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasmin Erbil cesur pozları ve özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
28 yaşındaki Yasmin Erbil, Instagram hesabından paylaştığı kareler ile beğeni toplamaya devam ediyor.
Yasmin Erbil'in Instagram'da 321 bin takipçisi bulunuyor. Ünlü ismin her paylaşımı kısa sürede gündeme oturuyor.
Ayna karşısında poz verdi
Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, bu kez ayna karşısında poz verdi.
Takipçileri Yasmin Erbil'in ayna pozlarını kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
İşte o kareler...