Yasmin Erbil'in ayna pozlarına beğeni yağdı! İşte o kareler...

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil özel hayatı ile ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
Yasmin Erbil sosyal medyanın en popüler isimleri arasında bulunuyor. Erbil'in Instagram'da 342 bin takipçisi bulunuyor.
2 Aralık 1995 yılında dünyaya gelen 28 yaşındaki Yasmin Erbil, Instagram hesabından paylaştığı kareler ile beğeni toplamaya devam ediyor.
Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil sevgilisinin yokluğunda paylaşımlarına devam ediyor.
Ayna karşısında poz verdi
Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, bu kez ayna karşısında poz verdi.
Takipçileri Yasmin Erbil'in ayna pozlarını kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
İşte Yasmin Erbil'in ayna pozları...