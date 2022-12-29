Duy Beni dizisinde Melisa karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, oyunculuğuyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Aydoğan, bu kez mini taytlı pozuyla beğeni topladı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinde Melisa karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan, dizi ile birlikte şöhretini de artmıştı. Ünlü isim, başrollerinde Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Meltem Akçöl gibi birçok ismin yer aldığı dizide sahneleriyle çokça konuşulmuştu.

1997 senesinde dünyaya gelen Aydoğan, daha önce Aile Hükümeti filminde de yer almıştı. Talento Menajerlik ile çalıştığı bilinen ünlü isim, tiyatronun yanı sıra televizyon ve sinema oyunculuğu ile de uğraşmıştı. Sümeyye Aydoğan, kameralar karşısına ilk kez ise 'Aile Hükümeti' isimli sinema filmi ile geçmiştir. Aydoğan, televizyon kariyerine ise 2021 senesinde başlamıştı ve ‘Kahraman Babam’ dizisinde canlandırdığı ‘Menekşe’ karakteriyle tanınmıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden hayatından kesitler paylaşan Aydoğan, geçtiğimiz dönemlerde Serenay Sarıkaya'ya benzetilmesiyle gündeme gelmişti.

Yatak pozuna beğeni yağdı!

Genç oyuncu, bu kez yatakta çekildiği taytlı pozlarıyla takipçilerden binlerce beğeni aldı. Cesur pozlarını takipçileriyle paylaşan oyuncunun fitliği ise beğeni topladı.

İşte Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



