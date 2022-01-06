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    Yemekteyiz yarışmacısı Özden Cerrahoğlu'nun estetiksiz hali

    Bu Tarz Benim yarışmasıyla adını duyuran Özden Cerrahoğlu, şimdilerde Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışıyor. Cerrahoğlu'nun eski halini görenler ise adeta şok geçiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 21:03
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    Yemekteyiz yarışmacısı Özden Cerrahoğlu'nun estetiksiz hali

    Ivana Sert'in 'Bızımla deyılsın' cümlesiyle literatüre geçtiği, Nur Yerlitaş, Öykü Serter ve Kemal Doğulu'nun da jüride yer aldığı tarz yarışmaları bir döneme damgasını vurmuştu.

    TV 8'de ekrana gelen eski ismiyle Bu Tarz Benim (İşte Benim Stilim) yarışmasının favori isimlerinden biri olan ve 30 Kasım 2014 tarihinde başlayan ikinci sezon yarışmacısı Özden Cerrahoğlu, adını duyuran isimlerden oldu.

    Özden Cerrahoğlu ekranlara Zuhal Topal’ın Yemekteyiz’iyle döndü.

    ESTETİK HARİKASI ÇIKTI

    Yeni programda sevgilisini de görücüye çıkaran Cerrahoğlu'nun estetiksiz halleri de gündeme geldi.

    Büyük bir değişim yaşayan 31 yaşındaki Özden Cerrahoğlu, izleyicilerin merak konusu oldu.

    İşte Özden Cerrahoğlu'nun estetiksiz halleri...

     

    Yemekteyiz yarışmacısı Özden Cerrahoğlu nun estetiksiz hali #1

    Yemekteyiz yarışmacısı Özden Cerrahoğlu nun estetiksiz hali #2

    Yemekteyiz yarışmacısı Özden Cerrahoğlu nun estetiksiz hali #3

    Yemekteyiz yarışmacısı Özden Cerrahoğlu nun estetiksiz hali #4

    Yemekteyiz yarışmacısı Özden Cerrahoğlu nun estetiksiz hali #5

    Yemekteyiz yarışmacısı Özden Cerrahoğlu nun estetiksiz hali #6

    Yemekteyiz yarışmacısı Özden Cerrahoğlu nun estetiksiz hali #7


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