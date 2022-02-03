Yeni Kurtlar Vadisi 'Yalnız Kurt' büyük ses getirdi! Dizideki illüstrasyonların sırrı bakın ne çıktı

Yeni Kurtlar Vadisi 'Yalnız Kurt' büyük ses getirdi! Dizideki illüstrasyonların sırrı bakın ne çıktı

ATV'nin yeni Kurtlar Vadisi olarak adlandırılan yeni dizisi Yalnız Kurt, ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Dizide kullanılan ve izleyicide merak uyandıran illüstrasyonların sırrı bakın ne çıktı.

Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun'un oturduğu ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, 28 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, yayınlanan ilk bölümüyle büyük ses getirdi.

Oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yalnız Kurt, cuma gününe ait reyting sıralamasını altüst etti.

İLLÜSTRASYONLAR İLGİ ÇEKTİ

Yalnız Kurt dizisinin ilk bölümünde kullanılan 13. Dede Korkut Destanı'nda yer alan Salur Kazan'ın yedi başlı ejderhayı öldürme hikayesinde kullanılan illüstrasyonlar, sosyal medyada gündem oldu.

Bu özel çizimleri, usta yönetmen Osman Sınav'ın kızı Ayşegül Sınav'ın yaptığı öğrenildi. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından dizinin açılış sahnesinde kullanılan çizimler, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Yeni Kurtlar Vadisi olarak lanse edilen Yalnız Kurt dizisi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor.