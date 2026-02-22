Yeraltı 5. bölüm fragmanı: Haydar Ali ve Sultan aşkı gerçek oluyor

Ekranların dikkat çeken yapımlarından Yeraltı, yayınlandığı ilk günden bu yana sürükleyici kurgusu ve yüksek temposuyla izleyiciyi ekran başına topluyor.

Suç dünyasının sert atmosferini güçlü bir aşk hikayesiyle harmanlayan dizi, dramatik yapısı ve karakter derinliğiyle öne çıkıyor.

Başrollerde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı yapımda son bölümde yaşanan çarpıcı gelişmeler tansiyonu zirveye taşıdı.

Diziden yeni fragman geldi. Peki, yeni bölümde neler olacak?

SULTAN VE HAYDAR ALİ AŞKI DOĞUYOR

Sultan, Haydar Ali’ye gönlünü kaptırmaya başlıyor ve kendisinden bu ilişkiye bir şans vermesini istiyor. Ancak Haydar Ali’nin eski sevgilisinin de izini sürmeye başlayacak.

Öte yandan Paşa, amcasının kızı Çiğdem ile beşik kertmesi olduğunu öğreniyor. Bozo, bu evliliği bozacak mı?

İşte Yeraltı 5. bölüm fragmanı: