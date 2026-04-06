Yeraltı'nın Bozo'su yeni sektörde: Uraz Kaygılaroğlu mekan açtı

Yeraltı dizisinde hayat verdiği “Bozo” karakteriyle dikkat çeken Uraz Kaygılaroğlu, bu kez oyunculuğu dışında gündemde.

Kaygılaroğlu, İspanya'nın Barcelona kentinde bir kahvaltıcı açtı.

Türk mutfağına ait bazı tatları İspanya'yla buluşturan ünlü oyuncu, özellikle kahvaltı kültürüne getirdiği farklı dokunuşlarla dikkat çekiyor.

KAHVALTICI OLDU

Avrupalıların alışık olduğu ekmek üstü sunumları Türk lezzetleriyle birleştirdiklerini söyleyen oyuncu, “Bacon yerine sucuk koyduk” diyerek menüdeki değişiklikleri anlattı.

Kaygılaroğlu, İspanyolların bu tatlara büyük ilgi gösterdiğini ifade ederek “En çok çılbır yiyorlar, şu an çok revaçta.” dedi.

Fatih Altaylı'nın programında yeni girişim sürecini de anlatan ünlü oyuncu, bu işe tek başına değil, alanında yetenekli arkadaşlarıyla birlikte başladığını vurguladı.