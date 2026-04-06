Abone ol: Google News

Yayınlama:
6 Nisan 2026 TV'de: Pazartesi yayın akışları...
Haber Merkezi Haber Merkezi

Yeni haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar, saat saat belli oldu. İşte, 6 Nisan 2026 TV yayın akışları...

Yeni haftaya ekran başında başlamak isteyenler için televizyon kanallarının yayın akışları netleşti.

Birbirinden farklı dizi, film ve programların yer aldığı akışta, izleyicileri gün boyu dolu dolu bir içerik bekliyor.

Bugünkü reyting yarışında iddialı yapımlar yer alıyor.

Peki; 6 Nisan 2026 TV'de neler var? İşte TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Dayı 2

22.20 A.B.İ

Kanal D

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

Star TV

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

NOW TV

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Doktor: Başka Hayatta

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Çakallarla Dans 7

22.30 Yeraltı

TRT 1

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

Show TV

09.30 Siyah Kalp

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Delikanlı

22.30 Delikanlı

TV8

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Medya Haberleri

Çok Okunanlar