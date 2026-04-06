Kuruluş Orhan’dan flaş ayrılık: 7 yıllık serüveni bitti

Çarşamba akşamlarının iddialı yapımı Kuruluş Orhan, ekran yolculuğuna tüm hızıyla devam ediyor.

Mert Yazıcıoğlu'nun "Orhan Bey" karakteriyle devleştiği dizide bir veda haberi gündeme geldi.

Dizinin ilk bölümlerinden bu yana kadroda yer alan ve senaryonun kilit noktalarında bulunan o isim veda ediyor.

BORAN ALP GİDİYOR

Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Kuruluş Osman döneminden bu yana kadroda yer alan ve Boran Alp karakterine hayat veren Yiğit Uçan, Kuruluş Orhan dizisine veda etmeye hazırlanıyor.

2019 yılından beri aynı karakteri canlandıran oyuncunun ayrılığı, dizinin takipçileri arasında büyük merak yarattı.