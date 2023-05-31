Yeşilçam'ın ağlak annesi Şükriye Atav'ın iki oğlu da kendisinden ünlü çıktı! Biri oyuncu diğeri spiker... Ah Nerede filmiyle hafızalara kazınan Şükriye Atav'ın oğullarını gören, şaşkınlığını gizleyemedi. Atav'ın iki oğlu da kendisinden daha ünlü çıktı.

Yeşilçam'ın sayısız projesinde yer alan Şükriye Atav, Ah Nerede filminde akıllara kazındı.

600'den fazla yapımda yer aldığı bilinen oyuncu, anne rolleriyle bağdaştırıldı.

Merhametli ve bir o kadar da duygusal olan anne rolüyle akıllarda yer edinen Atav'ın oğulları gündeme geldi.

Şükriye Atav'ın yeğeni Ayşin Atav da, tıpkı halası gibi profesyonel oyuncu ve dublaj sanatçısı.

Ancak usta oyuncunun kendisi gibi oyuncu olan iki oğlu, herkesi daha çok şaşırttı.

O isimlerin kim olduğunu duyunca inanamayacaksınız!

Şükriye Atav'ın oğulları

Atav'ın oğullarından birisi olan Yalçın Boratap, Şehir Tiyatroları'nda sahne aldı. Dizi ve filmlerde de oynayan Boratap, aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da görev yapıyor.

ERDÖL BORATAP

1937 yılında İstanbul'da doğan Erdöl Boratap; Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nü bitirdi. TRT ailesine 1960 yılında spiker olarak katılan Boratap, 2 yıl Ankara Radyosu'nda çalıştı. 1963 yılında İstanbul Radyosu'na geçen Boratap, emekli olana dek hizmet sundu.

Boratap, emekli olduktan sonra Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Beldesine yerleşti. 2012'de hayata veda etti..