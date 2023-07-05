Yeşilçam'ın Casus Hatice'siydi! Son hali çok şaşırttı! "Bu nasıl bir gen" Melike Zobu, yıllar sonra ortaya çıktı. Kadir İnanır ve Erol Taş gibi usta oyuncularla başrolü paylaşan Zobu'nun son haline beğeni dolu yorumlar yağdı.

Yeşilçam'ın güzel isimlerinden birisi olan Melike Zobu, son haliyle görenleri şaşırttı.

Bugüne kadar birçok projede yer alan ve başrol oynayan Zobu, uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Deli Deli Küpeli filminde Kemal Sunal ile birlikte başrol oynayan ve Casus Hatice rolü ile Yeşilçam'da kalıcı yer edinen Melike Zobu, şimdilerde güzelliğiyle olay oldu.

Güzelliği dillere dolandı

Cüney Arkın, Kadir İnanır, Kemal Sunal ve İbrahim Tatlıses gibi yıldızlarla başrol oynayan Melike Zobu, hem sinema kariyeri hem de özel yaşantısıyla sık sık gündem oldu.

Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasına yerleşen Zobu, yıllar içerisinde de güzelliğinden pek bir şey kaybetmedi.

Hazal ve Yağmur adında iki kız çocuk sahibi olan Zobu, ekranlardan uzaklaştı ancak sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyor.. Büyük kızı Hazal Kalkavan Karahan, TV programcılığı yapmaktadır ve ünlü iş adamı Mert Karahan ile evlidir.