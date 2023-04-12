Yeşilçam'ın efsanesi Bizim Aile filmindeki köşk bakın neresi çıktı! Meğer şimdilerde… Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Bizim Aile filminde Yaşar Usta’nın çocukları ile birlikte taşındığı Melek Hanım’a ait olan o köşk bakın neresi çıktı! Gören gözlerine inanamadı. Meğer şimdilerde klinik olarak kullanılıyormuş. İşte o köşk...

Yeşilçam filmleri ilk günkü heyecanla izlenmeye devam ediyor. Bu akşam Show TV ekranlarında Yeşilçam’ın efsanesi Bizim Aile yer alacak.

Filmin yönetmen koltuğunda Ergin Orbey oturuyor. Yapımcılığını Nahit Ataman, senaryosunu ise Sadık Şendil üstleniyor.

1975 yapımı olan Bizim Aile filmi hakkındaki detaylar Yeşilçam tutkunları tarafından araştırılmaya başladı.

Yıllardır sevilerek izlenen Bizim Aile filminin oyuncu kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Itır Esen, Ayşen Gruda gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Peki filmde Yaşar Usta'nın çocuklarını alıp taşındığı, Melek Hanım'a ait olan köşkün neresi olduğunu daha önce duydunuz mu?

Kulaklarınıza inanamayacaksınız. Bakın Bizim Aile filmindeki o köşk, gerçekte neresiymiş...

Melek Hanım'ın köşkü bakın neresi çıktı!

Yeşilçam’ın unutulmayan filmlerinden biri olan Bizim Aile, İstanbul’da çekildi. Filmde Melek Hanım’a ait olan o köşk Üsküdar’ın Altuniza’de semtinde klinik olarak kullanılıyor.

Köşkün yıllar içindeki değişimi herkesi şaşkına çevirdi. Meğer gözümüzün önündeymiş, kimse fark edememiş.

Oyuncuları ve karakterleri

· Münir Özkul - Yaşar Usta

· Adile Naşit - Melek

· Tarık Akan - Ferit (ses. Pekcan Koşar)

· Şener Şen - Şener

· Itır Esen - Alev (ses. Aliye Uzunatağan)

· Halit Akçatepe - Halit

· Ayşen Gruda - Feride

· Tuncay Akça - Tuncay (ses. Nurdan Zobu)

· Cengiz Nezir - Ferdi (ses. Mustafa Alabora)

· Saim Alpago - Saim Bey (ses. Kamran Usluer)

· Ahmet Arıman - Ahmet (ses. Pekcan Koşar)

· Tayfun Akalın - Tayfun (ses. Erhan Yazıcıoğlu)

· Sıtkı Akçatepe - Avukat (ses. Zafer Önen)

· Talat Dumanlı - Talat

· Süreyya Dumanlı - Süreyya

· Nezahat Tanyeri - Hacer

· Selim Naşit Özcan - Nikâh Memuru (ses. Hayri Esen)

· İhsan Baysal - Saim Bey'in adamı

· Tevfik Şen - Saim Bey'in adamı

· Giray Alpan - Saim Bey'in adamı

· Mehmet Ali Güngör - Saim Bey'in adamı

· İlhan Hemşeri - Polis memuru (ses. Hayri Esen)

· Ahmet Sert - Zabıta Amiri