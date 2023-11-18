Yılan Hikayesi'nin Gülsüm'ü son haliyle olay yarattı! Son halini gören tanıyamıyor Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı Gülsüm karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Neriman Uğur'un son hali dikkat çekti. İşte ünlü oyuncunun son hali..

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Bir dönemin en popüler dizileri arasında yer alan Yılan Hikayesi dizisinde rol almış oyuncuların son halleri merak uyandırıyor.

İlk olarak 7 Ekim 1999 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizi 3 sezon sürdü.

23 Mayıs 2002 yılında yayınlanan 90. bölümü ile ekranlara veda eden Yılan hikayesi Türk televizyon tarihinin en bilinen dizileri arasında yer almaktadır.

Başrollerinde Mehmet Ali Alabora ve Meltem Cumbul'un yer aldığı dizi yayınlandığı dönem büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Yılan Hikayesi dizisinde Gülsüm karakterine hayat veren başarılı oyuncu Neriman Uğur'un son hali ortaya çıktı. Birçok dizi ve filmde rol alan Neriman uğur başarılı kariyeri ile hafızalarda yer edindi.

65 yaşındaki oyuncu son olarak FOX TV'nin Yasak Elma isimli dizisinde Sevim Avcıoğlu karakterine hayat vererek ekranlara çıktı.

Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Usta oyuncu yıllar içindeki değişimi ile dikkatleri üzerine çekti.

İşte Neriman Uğur'un son hali..

1958 yılında Muğla'da dünyaya gelen Neriman Uğur, Yılan Hikayesi dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir üne kavuştu.

Neriman Uğur, 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Neriman Uğur, Kırık Ayna, Parmaklıklar Ardında, Canan, Acı Aşk, Huzur Sokağı, Arka Sokaklar, Ramo ve Yasak Elma gibi birçok dizide rol almıştır.