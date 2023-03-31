Yıldız De Bana başlıyor! Jüri koltuğunda efsane isimler… İşte Yıldız De Bana konusu ve formatı! Kanal D ekranlarının yeni yarışması Yıldız De Bana, oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandıracak. Birbirinden yetenekli sanatçıların eşlik ettiği yarışma programı için geri sayım başladı. İşte Yıldız De Bana jüri üyeleri, sunucusu ve konusu…

Kanal D ekranlarında büyük yankı uyandıracak bir yarışma programı başlıyor. Yeni yetenekler kazandırmak amacıyla yapılan yarışma programı için geri sayım başladı.

Seyirciler tarafından merakla beklenen Yıldız De Bana yarışma programı bu akşam canlı olarak izleyicilerle buluşacak.

Toplamda 9 erkek ve 9 kadın yarışmacının yer alacağı Yıldız De Bana programına dair detaylar merak edilmeye başladı.

Programın jüri üyeleri açıklandı. Yarışma formatı ve konusu belli oldu. Birbirinden yetenekli sanatçılar jüri koltuğunda yer alacak.

Ekran başındaki izleyicilere eğlenceli dakikalar geçirtecek Pastel Yapım imzalı yarışma programı için nefesler tutuldu. İşte Yıldız De Bana jürileri ve sunucusu...

Jüri koltuğunda yok yok!

Toplamda 18 yarışmacının yer alacağı Yıldız De Bana programının yönetmenliğini Hamdi Alkan üstlenirken, sunuculuğunu ise ünlü oyuncu Deniz Tansel Öngel üstleniyor.

Yarışmanın jüri koltuğunda ise başarılı oyuncular Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz yer alıyor.

Hülya Avşar

Uzun bir aradan sonra Yıldız De Bana programıyla ekranlara dönecek olan Hülya Avşar, heyecanını şu sözlerle paylaştı:

"Başvurular çok yoğun. Heyecanlıyım, mutluyum. İçinde her türlü duyguyu barındıran ama özünde yüzümüzü güldüren eğiten ve sonunda emeklerin karşılığı olan muhteşem bir program. Binlerce gencin geleceğini belirleyeceğine inanıyorum”

Büşra Pekin

Son dönemlerde değişimiyle adından söz ettiren Büşra Pekin ise mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Bu program için çok heyecanlıyım. Sektöre yeni ve yetenekli isimler kazandırmayı amaç edinmiş bir program. Amaca doğru ilerlerken çok eğleneceğiz. Gençler için önemli bir fırsat. Kanal D ekranında yeteneklerini gösterecekler ve umarım jüri olarak biz de seyirci de izlemeye doyamayacağız"

Hamdi Alkan

Yarışmanın yönetmenliğini üstlenen Hamdi Alkan, Yıldız De Bana Programı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: