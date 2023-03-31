Yıldız De Bana jürisi Büşra Pekin'in ağızları açık bırakan değişimi! "Ne büyüsü bu" Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Büşra Pekin, "Yıldız De Bana" programıyla geri döndü. Hakkındaki bilgiler merak konusu olan Büşra Pekin'in eski hali ve şimdiki görünüşü gündem oldu. Fit görünmek için çaba harcayan ve değişimiyle dikkat çeken Pekin'in sırrı ortaya çıktı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile adını duyuran ve Havuçlu Anne tiplemesiyle büyük başarı toplayan oyuncusu Büşra Pekin, televizyon macerasına ara vermişti.

Beyazperdeye uyarlanan Dilberay'ın hayatında başrolü üstlenen oyuncu Pekin, performansı ile bir kez daha alkış topladı.

Kamera önünde olduğu kadar, prodüksiyon ve yapım kısmına da ilgili olan Pekin, Türkiye ve Amerika arasında mekik dokuyor.

40 yaşına basan Büşra Pekin, ekranlara yeni bir formatla dönüş yaptı.

Hamdi Alkan'ın yönetmenliğindeki Yıldız De Bana yarışması ile yeni yetenekleri keşfedecek olan jüriler arasında Büşra Pekin de yer aldı.

Şaşırtan değişim

İzleyicilerin ekranda görür görmez arama motoruna yöneldiği oyuncu Büşra Pekin hakkında bilgiler merak konusu oldu.

Büşra Pekin'in eski hali ve verdiği kilolar dikkat çekti.

Sağlığına ekstra önem veren ve zaman zaman detoksa giren Pekin, son haliyle estetik iddialarını gündeme getirmişti.

Hem fiziği hem de yüzündeki değişim fark edilen Büşra Pekin'in yıllar önceki hali şaşırttı.

İşte Büşra Pekin'in değişimi...