Yıldız Tilbe'nin gençlik karesi mankenlere taş çıkarttı! Gören yoruma koştu: "Efkarımın sebebisin" Yıldız Tilbe'nin Facebook üzerinden yayınlanan gençlik kareleri, görenleri büyüledi. Hayranları, "Hala çekici ve güzelsin" yorumları yaptı.

ensonhaber.com

En duygusal şarkıların mimari olan Yıldız Tilbe, son zamanlarda fazlasıyla konuşuluyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Tilbe, geçtiğimiz günlerde köye gitti.

Köyde keyifli vakit geçiren ve tesettür takan Tilbe'nin gençlik kareleri ise Facebook üzerinden ortaya çıktı.

Tilbe'nin gençlik karelerini gören hayranları, hiç değişmediğine dair söylemlerde bulundu.

İşte Yıldız'ın gençlik hali

Gönüllerin sultanı Yıldız Tilbe'nin gençlik kareleri, herkes kendisine hayran bıraktı.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan karelere yorum yapanların çoğu, "Gençliğimize döndük" derken, bazıları ise Nesrin Cavadzade'ye benzediğini belirtti.

Her halini beğenenler, şarkılarının bazı sözlerini de gençlik karelerinin altına yazmayı ihmal etmedi.