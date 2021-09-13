Yılmaz Erdoğan'dan yeni film! Kin filmi ne zaman başlayacak, konusu nedir?

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, Güney Kore filmi The Grudge'dan uyarlanan Kin filmi, Netflix'te izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. Peki Kin filmi ne zaman başlayacak, konusu nedir?

Yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda daha önce ''Gönül İşleri'' ve ''Çok Uzak Fazla Yakın'' gibi yapımların yönetmenliğini üstlenen Türkan Derya'nın oturduğu ''Kin'' filminin fragmanı yayınlandı.

Başrolünde geçtiğimiz aylarda ''Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?'' adlı filmiyle dikkat çeken Yılmaz Erdoğan ve usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Güney Kore'den uyarlama olarak çekilen filmin vizyon tarihi de belli oldu.

Geçtiğimiz sezon film çekimi için Çok Güzel Hareketler'in bir bölümünde yer almayan Yılmaz Erdoğan, film için en ufak bir tüyo bile vermemişti. Netflix'in fragmanı yayınlamasıyla birlikte merakla beklenen proje de açığa çıkmış oldu.

Peki Kin filmi ne zaman yayınlanacak? Kin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kin filmi hakkında bilgiler...

Kin filmi 8 Ekim'de başlıyor VİDEO

KİN FİLMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan suç ve polisiye türündeki Kin filmi, 8 Ekim 2021 Cuma günü tüm dünyayla aynı anda dijital film ve dizi platformu Netflix üzerinden izleyici ile buluşuyor.

Dünyaca ünlü online dizi-film platformundaki sayılı Türk yapımlarından biri olacak iddialı film, sinema salonlarında ya da televizyonlarda yayınlanmayacak.

KİN FİLMİ KONUSU

Dürüstlük abidesi olarak bilinen Başkomiser Harun, mesleğinin en büyük ödülünü aldıktan sonra ekip arkadaşlarıyla kutlamaya gider. Ödülden sonra terfi alacağına emin olan Harun, o gece eve dönerken bulunduğu taksideki şoförün saldırısı sonucu kendini savunurken cinayet işler.

Ertesi sabah, bu cinayet vakası emniyete ulaşır ve Harun, kendi işlediği cinayetin failini aramaya başlar. Hem kaçan ve hem de kovalayan olmanın stresiyle başa çıkmaya çalışırken, bulduğu her ipucu onu çok daha karmaşık bir olayın içine çeker.

KİN FİLMİ OYUNCULARI

Başrolünde Yılmaz Erdoğan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kin filminde; Cem Yiğit Üzümoğlu, Rüzgar Aksoy, Duygu Sarışın, Yosi Mizrahi, Elif Gizem Aykul ve Enes Külahçı gibi isimler de yer alıyor.