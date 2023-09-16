Yüsra Geyik açtıkça açtı, bikinili pozu sosyal medyayı kırdı geçti "Frikik böyle verilir" Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteriyle geniş bir hayran kitlesi oluşturan Yüsra Geyik, şimdilerde Aile dizisinde boy gösteriyor. Ünlü oyuncunun cüretkar pozları takipçilerini mest ediyor. Son olarak siyah bikinisiyle verdiği pozlar ağızları açık bıraktı.

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Arka Sokaklar dizisindeki Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Yüsra Geyik, şimdi farklı bir projeyle tekrar gündemde.

Ünlü oyuncu, Show TV'de yayınlanan Aile dizisinde Yağmur karakterini canlandırıyor.

Aile dizisindeki Yağmur rolüyle büyük beğeni toplayan Yüsra Geyik, sadece oyunculuğuyla değil, cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Geyik, güzellik ve yeteneğiyle hem dizi setinde hem de sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçilerini güncel hayatından anlık paylaşımlarla haberdar eden oyuncu, son bikinili pozuyla olay yarattı.

Bikinili pozuyla nefes kesti

Siyah bikinisiyle şezlong üzerinde şekilden şekle giren Yüsra Geyik, verdiği pozları peş peşe sıraladı. Ünlü oyuncunun cesur pozlarına, sosyal medya üzerinde büyük beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o pozlar...