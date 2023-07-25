Yüsra Geyik bikinili cesur pozuyla yaktı kavurdu "Yangın yeri buralar" Aile dizisinde Yağmur karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yüsra Geyik cesur pozlarıyla takipçilerini mest ediyor. Son olarak Siyah bikinisiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı. O cesur pozlara beğeni yağdı.

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik bir değişti pir değişti. Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan, başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un üstlendiği Aile dizisinde Yağmur karakterini canlandırıyor. Yağmur karakteriyle büyük beğeni toplayan Yüsra Geyik, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında. Oyunculuğu kadar cesur pozlarıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu, son pozuyla olay yarattı. Bikinili pozlarını sıraladı Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti. Verdiği iddialı pozları peş peşe sıraladı. Ünlü oyuncunun bu pozlarına "Buralar yandı", "Nefesler tutuldu", "Yaz kızı", "Sen neymişsin güzel kadın" gibi yorumlar geldi.