Yüsra Geyik son pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti! "Geyşaların güzeli" Aile dizisinin Yağmur'u Yüsra Geyik, son karelerindeki kombini ile beğeni topladı.

ensonhaber.com

Şimdilerde Aile dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Hayat Bilgisi, Camdaki Kız ve asıl olarak Arka Sokaklar ile adından söz ettiren Geyik, kariyerine devam ediyor.

Oyunculuk bir yana güzelliğiyle nefesleri kesen Yüsra Geyik, yeni bir paylaşım yaptı.

Geyşa Yüsra

İlginç kombini ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, peruk da taktı.

33 yaşındaki Yüsra Geyik'in iddialı pozlarını görenler, "Geyşa" benzetmesi yaptı.

Her haliyle beğeni toplayan Geyik, yine tam not aldı.

İşte o kareler...