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Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Nur Viral, yoğun ilgiyle takip ediliyor.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programının sunuculuğunu yapan Viral, stüdyo konuklarıyla dikkat çekiyor.

Gazze konusuna değindi

İzleyicilerin sık sık dertlerini anlatmak için bağlandığı programa, cuma günleri yazar Yusuf Kavaklı geliyor.

Kavaklı, açıklamalarıyla sosyal medyada da gündem oluyor.

Bugün ise Gazze konusuna dikkat çekerek, sessiz kalan ünlüleri ve kadın derneklerini eleştirdi.

"Sanatçı geçinen bir sürü soytarı var"

Konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Gazze'de oluk gibi kan akıyor bizim sanatçı geçinen bir sürü soytarı var. Nerede? Hiçbirinin sesi yok. Kadın derneklerimiz var. Anneler öldürülüyor anneler. Nerede bunlar? Yarın Kurban Bayramı yaklaşıyor çıkarlar, hayvan hakları… Peki oradaki insan insan değil mi? Kadın kadın değil mi? Neden onlara ses çıkarmıyorsunuz? Bunların yarıdan fazlası ateisttir diyor bir düşünür.