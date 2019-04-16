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Mehmet Ali Erbil: Zor günlerimin en büyük destekçisi

Mehmet Ali Erbil, kızı Sezin Erbil'in doğum gününü, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kutladı.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 14:40..
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Mehmet Ali Erbil: Zor günlerimin en büyük destekçisi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun zamandır hastanede tedavi görüyor. Erbil, tedavisi boyunca hastaneden ayrılmayan ve hep yanında olan büyük kızı Sezin Erbil'in doğum gününü, sosyal medya hesabından kutladı.

"İYİ Kİ BENİM KIZIM OLDUN"

Ünlü şovmen, paylaştığı videoda kızına böyle seslendi:"Sezin'im, ilk göz ağrım, zor günlerimin en büyük destekçisi, canım kızım. Yeni yaşın sana, senin gibi sonsuz güzellikler sunsun. İyi ki doğdun, iyi ki benim kızım oldun. Seni çok seviyorum."

"CANIM BABAM"

Babası Mehmet Ali Erbil'in doğum günü paylaşımına Sezin Erbil, şu sözlerle teşekkür etti: "Canım babam teşekkür ederim. Allah başımdan eksik etmesin seni❤️"

Mehmet Ali Erbil: Zor günlerimin en büyük destekçisi

Mehmet Ali Erbil: Zor günlerimin en büyük destekçisi

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