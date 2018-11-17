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Mehmetçiğin öğle yemeği operasyon anına denk gelirse

Vatanın bölünmez bütünlüğünün vazgeçilmez teminatı olan Mehmetçik, zorlu şartlar altında güvenliğimizi sağlamak için gece gündüz demeden faaliyetlerini sürdürüyor.

Haber Merkezi | 17.11.2018 - 09:49..
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Dağda, karada, denizde ve havada yurdun dört bir yanında güvenliğimiz ve emniyetimiz için faaliyet gösteren Mehmetçik'e olan borçlarımız ödenemez.

Her an ve her yerde vatanın bütünlüğü için operayonlar yürüten, "hakkı ödenmez" denilen Mehmetçik bu sözü bizlere bir kez daha kanıtladı.

Mehmetçiğin öğle yemeği operasyon anına denk gelirse

TENEKE İÇİNDE SUCUK

Operasyonda bulunan Mehmetçik, faaliyetlere verdikleri mola sırasında yemeğini yemek için ateşini kurdu. Yanında bulunan bir tenekenin içini açan asker, azığı olan sucuğu içine atarak yaktığı ateşte pişirdi.

Mehmetçiğin öğle yemeği operasyon anına denk gelirse VİDEO

Zorlu şartlar altında vatanın güvenliği için canı pahasına teröristlerle çatışan Mehmetçik'in bu paylaşımı sosyal medyada günün en çok beğenilen videolarından olurken, nasıl diken üstünde ve tetikte olduğu da görüldü.

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