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Mehmetçik zorlu şartlarda vatan nöbetinde

Kimi mekanlarda eğlensin, kimi evinde dinlensin diye dağları kendine mesken tutmuş yiğitlere selam olsun.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 07:24..
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Mehmetçik zorlu şartlarda vatan nöbetinde

Mehmetçik bu ülkenin azim ve iradesinin vücut bulmuş halini göstermeye devam ediyor.

Mehmetçik zorlu şartlarda vatan nöbetinde VİDEO

Batının ve ABD’nin rüyasını gerçekleştirmemek için eksi dereceleri bulan hava koşullarında dağ tepe gezerek hain terör örgütüne göz açtırmayan Mehmetçik, PKK’lılara dağları dar ediyor.

KAR, TİPİ VE SOĞUK DİNLEMİYOR

Son olarak Kahraman Mehmetçik’in düzenlediği operasyon sırasında çekilen bu video, bu vatan için canını ortaya koyanların hangi zorlu şartlarda görevlerini yerine getirdiğini gözler önüne serdi.

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