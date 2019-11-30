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Meksika'dan ABD'ye: Kartellere karşı birlikte savaşalım

Meksika yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecekleri yönündeki açıklamasının ardından, ABD Adalet Bakanlığıyla görüşme yapacaklarını açıkladı.

AA | 30.11.2019 - 08:29..
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Meksika'dan ABD'ye: Kartellere karşı birlikte savaşalım

Meksika basınında çıkan haberlere göre, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD Adalet Bakanlığıyla önümüzdeki hafta bir araya geleceklerini belirtti.

Meksika'dan ABD'ye: Kartellere karşı birlikte savaşalım

KARTELLERE KARŞI ABD İLE ORTAK MÜCADELE

"Hükümetin duruşu, komşusuyla işbirliği yapmaktır" diyen Ebrard, Trump'ın açıklamalarının ardından Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un ABD Dışişleri Bakanlığıyla temas kurulması için talimat verdiğini söyledi.

Meksika'dan ABD'ye: Kartellere karşı birlikte savaşalım

Silahlı adamlar, uyuşturucu karteline ait.

MORMON AİLESİNİ KATLETMİŞLERDİ

Ebrard, öte yandan 5 Kasım 2019'da Meksika'da ABD'li Mormon ailelerin uyuşturucu kartelleri tarafından öldürülmesi davasının her iki ülkenin de ortak mevzusu olduğunu ve adli makamları tarafından soruşturulduğunu kaydetti.

Lopez Obrador da günlük basın toplantısında, konuya ilişkin, ABD'nin Meksika'nın egemenlik haklarına saygı duyacağını, Meksika'nın da aynı şekilde davranacağını vurguladı.

Meksika'dan ABD'ye: Kartellere karşı birlikte savaşalım

TRUMP: "KARTELLERİ TERÖR ÜRGÜTÜ İLAN EDECEĞİM"

ABD Başkanı Trump, salı günü gazeteci Bill O'Reilly'e verdiği mülakatta, "Meksikalı uyuşturucu kartellerini 'terör grubu' olarak ilan edeceğiz. Son 90 gündür bunun üzerine çalışıyorum. Biliyorsunuz, bu mesele kolay değil, geçmeniz gereken süreçler var ve biz de o süreçlerdeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamasının ardından Meksika Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bu konuda görüşme yapma talebi ilettiklerini belirtmişti.

Meksika'dan ABD'ye: Kartellere karşı birlikte savaşalım

Uyuşturucu karteli lideri El Chapo (Bücür) lakaplı Joaquín Guzmán

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