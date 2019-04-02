taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.53305
Euro
6.212
Altın
1286.195
Borsa
94101.28
Gram Altın
228.892

Melih Gökçek'iç seçim değerlendirmesi

Cumhur İttifakı'nın başarılı olduğunu belirten Gökçek, buna karşın İstanbul ve Ankara'yı CHP'nin kazandığını söyledi.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 07:23..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Melih Gökçek'iç seçim değerlendirmesi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçim sonuçlarına dair tartışmalar sürerken Twitter hesabından açıklama yaptı.

Gökçek, CHP’nin Ankara ve İstanbul’da AK Parti’yi cüzi miktarda farkla geçtiğini söyledi.

Gökçek, paylaşımlarına “İstanbul’un durumu halen belli değildir. 2014 yerel seçimlerinde Ankara seçimlerine ellerinde hiçbir somut belge ve bilgi olmadan itiraz eden CHP’liler, şimdi İstanbul’da somut belgeler olmasına rağmen itiraz edilemeyeceğini söyleyerek kendi kendilerine çelişkiye düşmüşlerdir” diye devam etti.

"TEBRİK EDİYORUM"

Öte yandan Gökçek, paylaşımlarında CHP’nin adayı Mansur Yavaş’a tebrik mesajı iletti. Gökçek, “Seçimlerde kaybetmek de var, kazanmak da var. Sayın Mansur Yavaş’ın başarısını tebrik ediyorum” dedi.
Melih Gökçek'iç seçim değerlendirmesi

Melih Gökçek'iç seçim değerlendirmesi

Melih Gökçek'iç seçim değerlendirmesi

Melih Gökçek'iç seçim değerlendirmesi

Melih Gökçek'iç seçim değerlendirmesi

Melih Gökçek'iç seçim değerlendirmesi

Melih Gökçek'iç seçim değerlendirmesi

Melih Gökçek'iç seçim değerlendirmesi

Melih Gökçek'iç seçim değerlendirmesi

Melih Gökçek'iç seçim değerlendirmesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda polisi Bakan Kaya'nın yolunu kapattı

Hollanda polisi Bakan Kaya'nın yolunu kapattı

9
Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda açıklaması

Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda açıklaması

2
Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

1
Hollanda polisinden Türk vatandaşlarına şiddet

Hollanda polisinden Türk vatandaşlarına şiddet

371
Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda'ya uyarı

Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda'ya uyarı

3
Hollandalı ırkçı liderden 'Türkiye'ye gidin' paylaşımı

Hollandalı ırkçı liderden 'Türkiye'ye gidin' paylaşımı

8
Hollanda Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etti

Hollanda Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etti

550
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir