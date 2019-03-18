Merve Şarapçıoğlu'nun 6 yıl hapsi isteniyor

Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddia edilen avukat eşi Merve Şarapçıoğlu hakkında savcılık, 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan, altı yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Oktay'ın suç duyurusundan sonra 13 hesabın IP adreslerinin, avukatın annesi Sibel Asım olduğu tespit edildi. Oyuncuyla boşanma davası devam eden Şarapçoğlu, ifadesinde hesapların kendisine ait olduğunu ancak hack'lendiğini söyledi. Avukat, fotoğrafların paylaşıldığı diğer 12 hesabı da kendisinin oluşturmadığını anlatarak, ''Annem üzerine kayıtlı hattı ben kullanıyorum. IP üzerinden erişimin nasıl yapıldığı konusunda bilgim yok. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum'' dedi.

Savcı, iddianamede, Şarapçıoğlu’nun annesine ait telefon hattını kullandığını kabul ettiğini hatırlatarak, beyanlarının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğunu söyledi.

1,5 YIL EVLİ KALDILAR

21 Ağustos 2016'da yılında nikah masasına oturan çift, 1.5 yıl sonra ayrılma kararı aldı.