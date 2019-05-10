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Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinliler duvara tırmandı

Ramazan ayı dolayısıyla Kudüs topraklarına gitmek isteyen Filistinliler, utanç duvarını aşmak için her şeyi yaptı.

AA | 10.05.2019 - 09:49..
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Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinliler duvara tırmandı

Üç milyona yakın Filistinli, Batı Şeria çevresine örülen duvar nedeniyle Kudüs dahil diğer bölgelere geçemiyor.

8 metre yüksekliğinde 330 kilometre uzunluğundaki bu duvar, adeta Filistinlilerin açık hava hapishanesi.

Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinliler duvara tırmandı

İLK CUMA NAMAZINA GİTMELERİNE İZİN VERİLMEDİ

İsrail, Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaşın altındaki erkeklerin geçişlerine izin vermedi.

Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinliler duvara tırmandı

DUVARA MERDİVENLER DAYADILAR

Giriş engelinin ardından bazı Filistinli gençler, Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram beldesindeki ayrım duvarına tırmanarak, Kudüs'e geçmeye çalıştı.

Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinliler duvara tırmandı

Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinliler duvara tırmandı

Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinliler duvara tırmandı

Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinliler duvara tırmandı

Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinliler duvara tırmandı

Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinliler duvara tırmandı

Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinliler duvara tırmandı

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