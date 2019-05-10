Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinliler duvara tırmandı

Üç milyona yakın Filistinli, Batı Şeria çevresine örülen duvar nedeniyle Kudüs dahil diğer bölgelere geçemiyor.
8 metre yüksekliğinde 330 kilometre uzunluğundaki bu duvar, adeta Filistinlilerin açık hava hapishanesi.
İLK CUMA NAMAZINA GİTMELERİNE İZİN VERİLMEDİ
İsrail, Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaşın altındaki erkeklerin geçişlerine izin vermedi.
DUVARA MERDİVENLER DAYADILAR
Giriş engelinin ardından bazı Filistinli gençler, Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram beldesindeki ayrım duvarına tırmanarak, Kudüs'e geçmeye çalıştı.