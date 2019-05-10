Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinliler duvara tırmandı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, tüm uluslararası deniz trafiğini takip edebileceği dijital sistemi HAVELSAN ile birlikte gerçekleştirecek.

Habertürk yazarı Alçı, aynı zarftaki dört oydan sadece birinin geçersiz sayılmasını mantıklı bulmadığını yazdı.

Nagehan Alçı'ya göre YSK'nın kararı tutarlı değil

Huawei temmuz ayına kadar 100 bin Mate X piyasaya sürecek

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Koç ve Sabancı'nın 3 aylık net kârı

2019 yılının ilk 3 ayında Sabancı Holding 1 milyar 57 milyon TL net kâr elde ederken Koç Holding'in kârı 779 milyon TL oldu.