Meslek odaları büyük projeleri yapan isimleri ihraç etti

Türkiye, 2023 vizyonuyla ardı ardına mega projelere imza atarken her şeye karşı olan lobi, daima bu projelerin karşısında yer aldı.

SÜLEYMAN DEMİREL KÖPRÜ YAPTI İHRAÇ EDİLDİ

Süleyman Demirel, Avrupa ile Asya'yı birbirne bağlayan ilk köprü olan 1. Boğaz Köprüsü'nün temelini attığı dönemde İnşaat Mühendisleri Odası'ndan ihraç edildi.

ONAY VEREN TURGUT ÖZAL'A DA İHRAÇ

O dönem, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Turgut Özal da istemezükçü lobinin etkisiyle köprü projesine onay verdiği gerekçesiyle Elektrik Mühendisleri Odası'ndan ihraç edildi.

İHRAÇ KARARINDAN SONRA CUMHURBAŞKANI OLDU, İKİNCİ KÖPRÜYÜ YAPTI

Meslek odalarının baskılarına rağmen ihraç kararına aldırış etmeyen Turgut Özal, Cumhurbaşkanlığı görevine geldikten sonra ikinci köprünün yapımını tamamladı ve açılışı yapma gururunu yaşadı.

O dönem Türkiye'nin büyük projelerine imza atan siyasi isimleri hedef alan meslek odaları, günümüzde de bu kininden kurtulamadı.

EN ÇALIŞKAN BAKAN BİNALİ YILDIRIM'I DA İHRAÇ ETTİLER

Marmaray, Avrasya Tüneli, 3. Köprü ve 3. Havaalanı gibi Türkiye'nin mega projelerinde büyük payı olan Binali Yıldırım da meslek odalarından nasibini aldı.

2008 yılında TMMOB Genel Kurulu, Binali Yıldırım dahil 5 AK Partili ismi ihraç etti.

AK Parti'deki mühendis kökenli isimlerin Mimarlar Odası'ndan ihracının istenmesi üzerine CHP harekete geçti ve o dönem bakanların istifasını istedi.