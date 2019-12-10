Metro istasyonlarındaki tuvaletlere kamera takıldı

Rusya'nın Moskova kentinde bulunan metro istasyonlarının tuvaletlerindeki klozetlerin üst kısımlarına kameralar yerleştirildi.

GÜVENLİK İÇİN TAKILMIŞ

Kameraları fark edenler vatandaşlar, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili tepki gösterdi. Moskova Metrosu Basın Servisi de konuyla ilgili açıklama yaparak, tuvaletlere kameraların takıldığını doğruladı. Gerekçe olarak ise güvenlik sorunları gösterildi.

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İHTİYAÇLAR GİDERİLDİĞİ SIRADA ÇALIŞMIYORMUŞ

Doğrudan klozetlerin bulunduğu kabinlere takılan kameraların tepki çekmesine karşın kendini savunan metro idaresi, kameraların insanların ihtiyaçlarını giderdiği anda çekim yapmadığını belirterek, sadece kapıdan içeri girişlerde ve çıkışlarda çekim yapıldığını ifade etti.

İKNA OLMADILAR

Açıklamanın ardından ikna olmayan Ruslar, sosyal medya üzerinden tekrar tepki gösterdi. Kimsenin özel hayatının kalmadığını belirten kullanıcılar, bir an önce kameraların metro istasyonlarındaki tuvaletlerden sökülmesini talep etti.