Mide rahatsızlıklarında dikkat edilmesi gerekenler

Yanlış beslenme, yoğun alkol tüketimi ve stresli yaşamın peptik ülser hastalığının kolaylaştırıcı faktörleri arasında yer alıyor.

Vatandaşlarda mide barsak şikayeti varsa mutlaka, mide ilacı eşliğinde alması gerekiyor.

Uzmanlar, eğer mide koruyucu alınmazsa, durumun mide ülserine neden olacağını söylüyor.

STRESTEN UZAK DURULMALI

Mide ülseri, genelde şu anki toplumda daha çok helikobakter pilori denilen mikro organizmanın zemininde gelişir ve ağrı kesici alışkanlığı çok olan insanlarda çok olur. Bunun içinde stres, beslenme alışkanlığı, asitli gazlı gıdalar, yağlı gıdalar, kızartma, ileri derece baharatlı, tuz oranı yüksek gıdalar, özelikle turşu gibi ya da tuzlanmış balık gibi gıdalar olabilmekte.

ALKOL BİRİNCİ ETKEN

Özelikle alkol mide ülserine neden oluyor. Doktorlar, sıralamayı en çok alkol, stres, beslenme ve ağrı kesicinin oluşturduğunu söyledi.







