Milli Eğitim Bakanı Selçuk, üniversite yıllarını anlattı

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca hazırlanan "Kampüse Hoş geldin" projesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Selçuk'un üniversite yıllarını esprili bir dille anlattığı videoya yer verildi.

Selçuk, üniversite yıllarına ait soruları cevapladığı videoyu kendi Twitter hesabından da retweet etti.

Öğrenciyken taksi şoförlüğü yaptığı için vize ve finalleri birçok kez kaçırdığını belirten Selçuk, vizeden düşük not alanlara umutlarını kaybetmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Selçuk "Çünkü öğrencinin duygu ya da not durumu kadar, hocanın duygu durumu da çok önemli." diye konuştu.

"NOTA İTİRAZ EDEMEZDİK, ÇÜNKÜ 12 EYLÜL SONRASIYDI"

"Düşük not aldığınızda hocaya itiraz etme taktiğiniz neydi?" sorusunu cevaplayan Selçuk, "Bizim dönemde çok itiraz etme şansımız yoktu. Çünkü 12 Eylül diye bir şey vardı." diye konuştu.

"NAMLI HOCALAR.."

Üst sınıflardaki öğrencilerden tavsiyeler aldıklarını anlatan Selçuk, "Namlı hocalar vardı. 'Onun dersinden ilk girişte geçilmez' şeklinde… Bu namlı hocaların namına bir leke getirmemek için biz her zaman ilk girişte geçmezdik. Dolayısıyla hocaların namı yürürdü." ifadesini kullandı.

"NOTLARIMI KISA KELİMELERLE ŞİFRELER, HATIRLARDIM"

Selçuk, "Not alan öğrenci mi, not veren öğrenci miydiniz?" sorusunu da esprili bir dille cevaplayarak, "Not verenler ve not isteyenler diye sınıf ikiye ayrılırdı ama ben üçüncü gruptandım. Ne isterdim ne verirdim. Çünkü benim notum olmazdı. Bir şifre metodum vardı. Derslerde belli kelimeleri yazar, not olarak alırdım. O şifrelerden hatırlamaya çalışırdım ben bütün süreci." ifadesine yer verdi.