Mimarlar Odası'ndan Salda Gölü projesine katılmayın çağrısı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı, Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait Sosyal Donatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi, 31 Temmuz tarihinde yapılacak.

Millet Bahçesi projesinin iptali için dava açan Mimarlar Odası Antalya Şubesi, ihaleye katılmayı düşünen firmalara, "Katılmayın" çağrısında bulundu.

İHALEYE ÇIKILAN ALAN 140 BİN 496 METREKARE

Mimarlar Odası, "İhaleye çıkılan alanın 140 bin 496 metrekare olduğu, Salda Gölü çevresindeki ekosistem, flora ve fauna büyük zarar görecektir." dedi.

"MİLLET BAHÇESİ TANIMI VE AMAÇLARINA UYMUYOR"

Salda Gölü'nde millet bahçesi yapma hedefinin, her şeyden önce millet bahçesinin tanımına ve amaçlarına uymadığı kaydedilen açıklamada, “Millet bahçeleri; Salda Gölü gibi zaten güncel haliyle doğa harikası olan alanlarda değil, rant uğruna betonlaşan ve bu nedenle nefes alamayan yoğun şehir merkezlerinde, nefes alacak alanlar tasarlayarak kamu yararı oluşturmak hedefiyle ortaya çıkmıştır. Salda Gölü'nde millet bahçesi düzenlemesi yapmak, kamu yararı oluşturmadığı gibi insan faaliyetleri sonucunda meydana gelen baskıyı artıracağından göl üzerinde ve çevresinde olumsuz etkilere yol açacaktı.r" ifadelerine yer verildi.

Salda Gölü havadan görüntülendi VİDEO

"VAZGEÇİN" ÇAĞRISI

Bugünkü haliyle de yeterli denetim olmadığı için göl ve çevresinin kirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Festival düzenlemelerine olanak tanıyacak, insan eliyle yapılacak peyzaj düzenlemeleri ve yapılaşmaya yönelik millet bahçesi projesi ile anlık insan yoğunluğu artacak, böylece göl ve çevresinde daha fazla kirlenme gerçekleşecek, çevresi ve ekosistem olumsuz etkilenecektir. Gölün yok olmasına neden olacak bu tür proje ve uygulamalardan vazgeçilmelidir. Vazgeçilmelidir ki, doğa 'doğal' kalsın ve bu güzellikleri gelecek kuşaklara aktarabilsin. Çünkü bu güzellikler bize dedelerimizden miras değil, torunlarımızın emanetidir. Rant uğruna tahrip ederek emanete ihanet edilmemelidir." denildi.

TOKİ Salda Gölü'nü ihaleye açıyor









