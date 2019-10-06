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Mısırlı rahipten Sisi savunması: O cennetten geldi

Mısır'da darbeci Sisi'ye protestoların artması üzerine Mısır'ın en ülü rahiplerinden Makari Younan, "Sisi'ye karşı gelenin Tanrı'ya karşı geldiğini" söyledi.

Haber Merkezi | 06.10.2019 - 15:50..
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Mısırlı rahipten Sisi savunması: O cennetten geldi

Mısır'ın en ülü rahiplerinden Makari Younan, Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'nin, cennetten geldiğini ve buna karşı olup protesto edenlerin cehenneme gideceğini söylemesi eleştirilere neden oldu.

Mısırlı rahipten Sisi savunması: O cennetten geldi

"SİSİ CENNETTEN GELDİ"

Makari Younan, Sisi'nin Cumhurbaşkanlığına bir pozisyon, para ya da zenginlik umuduyla gelmediğini söyleyerek “Sisi'nin cennetten geldiğini söyledim ve sözlerimi yazılı olarak onaylıyorum” dedi.

Mısırlı rahipten Sisi savunması: O cennetten geldi

SİSİ'YE KARŞI GELEN TANRI'YA KARŞI GELMİŞ OLUR"

Younan Sisi için, “Bir gösteriye çıktığımda kime karşıyım ve kime karşıyım?” diyerek Sisi'ye direnenler Allah'ın düzenine direniyor, Allah'ın emrine direnir. " dedi.

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