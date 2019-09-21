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Mısırlılar Sisi'ye karşı ayaklandı

Yönetime darbe ile gelen cumhurbaşkanı Sisi'nin ülkeyi iyi yönetemediğini söyleyen yüz binlerce vatandaş bugün meydanlara akın etti.

Haber Merkezi | 21.09.2019 - 00:10..
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Mısırlılar Sisi'ye karşı ayaklandı

Eski seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'ye askeri darbe yaparak Mısır Cumhurbaşkanı Olan Sisi'ye karşı Mısır Halkı ayaklanmaya ve akın akın sokaklara dökülmeye başladı..

Mısırlılar Sisi'ye karşı ayaklandı

Yaptığı yolsuzluklarla Mısır ve Dünya gündeminden düşmeyen darbeci Sisi'ye karşı halk, sosyal medya hesabından organize olarak Cumhurbaşkanlığı Binasına doğru yürüyüşe çıktı..

MISIR'IN GENELİNDE EYLEMLER BAŞLADI

Darbeci cumhurbaşkanı Sisi'nin yaptığı zulmü her fırsatta dile getiren Mısır muhalefeti, "insan hakları, düşünce özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, cezaevlerindeki mahkumların yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve ülkeye yeniden demokrasinin getirilmesi" gibi temel hak ve özgürlükleri her fırsatta dile getiriyordu.

Mısır'da halk Tahrir Meydanı'nda VİDEO

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Mısırlılar Sisi'ye karşı ayaklandı

Mısırlılar Sisi'ye karşı ayaklandı

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