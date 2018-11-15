taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.39965
Euro
6.1156
Altın
1209.1495
Borsa
93624.95
Gram Altın
210.101

Moody's'den Türkiye raporu

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Türkiye ekonomisinin 2019'da daralacağını ileri sürdü. Asıl ilginç olan ise bu gibi raporların seçimden önce ortaya çıkması...

Haber Merkezi | 15.11.2018 - 12:31..
  1. Haberler
  2. Gündem
Moody's'den Türkiye raporu

Kredi derelecendirme kuruluşu Moody's Investors Service'in raporunda, küresel büyümenin yavaşlaması, finansal piyasalarda volatilitenin sürmesi, faizlerin artması ve ticari korumacılık ile jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle birlikte gelişen piyasalar için kredi koşullarının 2019 yılında daha zorlayıcı olacağı belirtildi.

REFORMLARIN ÖNÜNDE ENGELLER SÜRÜYOR

Türkiye'nin giderek artan kurumsal zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtilen Moody's'in Perşembe günkü gelişen piyasalar raporunda, körfez Arap ülkeleri işbirliği konseyinin de bazı bölümlerinde reformların önündeki engellerin sürdüğü ifade edildi.

Moody's'den Türkiye raporu

BÜYÜME ORANINDA DARALMA BEKLENİYOR

Kurumun Türkiye ve Afrika'nın bazı kısımları için görünümün negatif, Orta Doğu için karışık olduğu belirtildi. Kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin ekonomik faaliyetin öncesine göre önemli ölçüde yavaşlamasını bekliyor.

Kuruma göre Türkiye'nin büyüme oranı 2018'de yüzde 1.5 büyüyecek; 2019 yılında ise yüzde 2.0 küçülecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan 24 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti

Erdoğan 24 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti

252
Orhan Gencebay boğaz manzaralı evde oturmaktan şikayetçi

Orhan Gencebay boğaz manzaralı evde oturmaktan şikayetçi

170
İngiltere'de Brexit kararı bakanları istifaya götürdü

İngiltere'de Brexit kararı bakanları istifaya götürdü

112
İsrailliler güvenlik zafiyetini protesto etti

İsrailliler güvenlik zafiyetini protesto etti

74
AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur

AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur

26
Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

58
Koeman'ın maaşına zam yapıldı

Koeman'ın maaşına zam yapıldı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM