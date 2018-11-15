Moody's'den Türkiye raporu

Kredi derelecendirme kuruluşu Moody's Investors Service'in raporunda, küresel büyümenin yavaşlaması, finansal piyasalarda volatilitenin sürmesi, faizlerin artması ve ticari korumacılık ile jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle birlikte gelişen piyasalar için kredi koşullarının 2019 yılında daha zorlayıcı olacağı belirtildi.

REFORMLARIN ÖNÜNDE ENGELLER SÜRÜYOR

Türkiye'nin giderek artan kurumsal zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtilen Moody's'in Perşembe günkü gelişen piyasalar raporunda, körfez Arap ülkeleri işbirliği konseyinin de bazı bölümlerinde reformların önündeki engellerin sürdüğü ifade edildi.

BÜYÜME ORANINDA DARALMA BEKLENİYOR

Kurumun Türkiye ve Afrika'nın bazı kısımları için görünümün negatif, Orta Doğu için karışık olduğu belirtildi. Kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin ekonomik faaliyetin öncesine göre önemli ölçüde yavaşlamasını bekliyor.

Kuruma göre Türkiye'nin büyüme oranı 2018'de yüzde 1.5 büyüyecek; 2019 yılında ise yüzde 2.0 küçülecek.