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Motorola'nın katlanabilir telefonu RAZR'ın çıkış tarihi açıklandı

Motorola, Razr serisi katlanabilir akıllı telefonunu, 2020 yılı gelmeden kullanıcıların beğenisine sunacak.

Haber Merkezi | 18.10.2019 - 17:05..
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Samsung, katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıttıktan sonra Huawei de kendi katlanabilir telefonu Mate X'i tanıtarak bir anda ilgi odağı olmuştu. Katlanabilir telefon haberlerini sıkça duyduğumuz şu günlerde, bir hamle de Motorola'dan geliyor.

Şimdiye kadar gördüğümüz katlanabilir telefonlardan farklı olacak Motorola RAZR, dikey bir biçimde katlanacak.

motorola

TANITIM TARİHİ BELLİ OLDU

Motorola, bu yılın başlarında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresinde, ilk defa katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. İlk olarak 2004 yılında piyasaya çıkan Motorola RAZR'ın katlanabilir modeli, 13 Kasım’da Los Angeles’ta düzenlenecek bir etkinlik sırasında tanıtılacak.

MOTOROLA, SAMSUNG VE HUAWEI NEDENİYLE BEKLEDİ

Motorola, Razr katlanabilir telefonunu ilk önce 2019'un yaz aylarında tanıtarak, Samsung'un ve Huawei'nin katlanabilir telefonlarıyla rekabete girmeyi amaçlıyordu. Ancak, Samsung'un Galaxy Fold modelinde ekran sorunları oluşması ve Huawei'nin de Mate X için biraz beklemesi, Motorola'nın da işleri biraz geciktirmesine neden oldu.

motorola

MOTOROLA RAZR ÖZELLİKLERİ

Moto RAZR'ın, 2,2 GHz hızında ve Adreno 616 grafiklerinde çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 710 tarafından destekleneceği tahmin ediliyor. 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki farklı seçeneği bulunacak telefon, 27W TurboPower şarjı da destekleyecek.

2,730mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olması beklenen telefonun kameraları ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

motorola razr

6.2 inç OLED bir ekrana sahip olacak Moto RAZR, dikey bir şekilde katlanacak ve telefonun dış kısmında bildirimlerin görülebilmesini sağlayan küçük bir ekran bulunacak. Bazı iddialara göre telefonun satış fiyatı ise 1.500 dolar olacak.

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Motorola'nın katlanabilir telefonu RAZR'ın çıkış tarihi açıklandı

Motorola'nın katlanabilir telefonu RAZR'ın çıkış tarihi açıklandı

Motorola'nın katlanabilir telefonu RAZR'ın çıkış tarihi açıklandı

Motorola'nın katlanabilir telefonu RAZR'ın çıkış tarihi açıklandıMotorola'nın katlanabilir telefonu RAZR'ın çıkış tarihi açıklandı

Motorola'nın katlanabilir telefonu RAZR'ın çıkış tarihi açıklandı

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