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MSB: 4 asker şehit oldu

MSB, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde 4 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 08.01.2020 - 21:34..
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MSB: 4 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde, Mehmetçik'in yol kontrolü sırasında, eli kanlı teröristlerin bombalı araç saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), bu hain saldırıyı bir açıklamayla duyurdu.

MSB BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİYLE DUYURDU

MSB tarafından yapılan açıklamada, ''Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 08 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

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