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Muğla'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Muğla’da, kaçak kazı yapan 6 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 04.01.2020 - 07:23..
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Muğla'nın Datça ilçesinde belirli aralıklarla Kargı Yolu Caddesi Mandalya mevkii Çekek Yeri Tepesine gidip gelen bir gruptan şüphelenen çevre sakinleri, durumu jandarmaya ihbar etti.

JANDARMA SUÇÜSTÜ YAPTI

Bu sabaha karşı bölgede tertibat alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda A.Ç. (43), E.G. (42), Ş.Ç. (38), B.Ç. (23), C.T. (46) ve Y.A. (33) isimli şüphelileri kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Muğla'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

ÇOK SAYIDA MALZEMEYE EL KONULDU

Belirli aralıklarla geldikleri bölgede derin bir çukur kazan şüphelilerin kaçak kazı yaparken kullandıkları çok sayıda malzemeye el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Muğla'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Muğla'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

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