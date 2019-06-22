Muğla'da otelde kavga cinayetle bitti

İlçenin turistik Mahallesi Ölüdeniz’de, aralarında husumet olduğu öğrenilen Fikret Ö. ile İsmail Işık, Ovacık mevkisindeki bir otelde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fikret Ö, Işık’ı göğsünden bıçakladı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Oteldekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri Işık’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Fikret Ö’de jandarma ekiplerince olay yerinde suç aleti ile gözaltına alındı.

Işık’ın cesedi yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma Ölüdeniz Jandarma Karakol ekiplerince sürdürülüyor.