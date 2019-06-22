taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

Muğla'da otelde kavga cinayetle bitti

Fethiye ilçesinde otel müşterilerinin önünde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

İHA | 22.06.2019 - 08:06..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İlçenin turistik Mahallesi Ölüdeniz’de, aralarında husumet olduğu öğrenilen Fikret Ö. ile İsmail Işık, Ovacık mevkisindeki bir otelde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fikret Ö, Işık’ı göğsünden bıçakladı.

Muğla'da otelde kavga cinayetle bitti

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Oteldekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri Işık’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Muğla'da otelde kavga cinayetle bitti

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Fikret Ö’de jandarma ekiplerince olay yerinde suç aleti ile gözaltına alındı.
Işık’ın cesedi yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma Ölüdeniz Jandarma Karakol ekiplerince sürdürülüyor.

Muğla'da otelde kavga cinayetle bitti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nagehan Alçı, Rudaw'a konuştu: Yeni bir süreç devrede

Nagehan Alçı, Rudaw'a konuştu: Yeni bir süreç devrede

95
Burhan Kuzu: Binali Bey aynı Shane Larkin gibi

Burhan Kuzu: Binali Bey aynı Shane Larkin gibi

18
Yaylada mahsur kalan Alman turiste Rizeli gençler yetişti

Yaylada mahsur kalan Alman turiste Rizeli gençler yetişti

31
Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

10
FETÖ’cü kardeşler, sahte kimlikle yakalandı

FETÖ’cü kardeşler, sahte kimlikle yakalandı

6
Podolski, Ergin Ataman'ı kutladı

Podolski, Ergin Ataman'ı kutladı

5
Bekçilere ateş eden şüphelilere Özel Tim'le müdahale

Bekçilere ateş eden şüphelilere Özel Tim'le müdahale

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir