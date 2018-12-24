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Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

CHP 178 milyon liralık yardımı, HDP ise 92 milyon liralık yardımı yetersiz buluyor.

İHA | 24.12.2018 - 07:30..
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Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

31 Mart yerel seçimlerine hazırlanan muhalefet partileri hazineden yardımlarını yetersiz buluyor.

5 PARTİNİN ALDIĞI RAKAMLAR

Bütçe rakamlarına göre devlet yardımlarında AK Parti'nin kasasına yaklaşık 335 milyon lira aktarılırken, CHP’ye 178 milyon 564 bin lira, HDP’ye 92 milyon 238 bin lira, MHP'ye 87 milyon 508 bin lira ödenecek. İYİ Parti'ye de 78 milyon 520 bin lira verilecek.

CHP VE HDP BEĞENMEDİ

CHP ve HDP'liler bu paraların hem az olmasından şikayetçi hem de AK Parti'ye daha fazla verilmesinden. DW Türkçe'ye konuşan CHP Adana milletvekili Burhanettin Bulut, bu bütçenin haksız rekabete yol açtığını iddia etti.

İYİ PARTİ DE ŞİKAYETÇİ

İyi Parti Genel Başkan Yardımcılarından Hasan Seymen de  İyi Parti’nin 'ayrıca bir haksızlığa uğradığını' iddia etti. İyi Parti’nin 24 Haziran 2018’te mecliste grup kurduğunu hatırlatan Seymen, 2018’in Haziran ve Aralık ayına ait bütçe yardımının kendilerine yapılmadığını belirtti. Bu konuda hem Cumhurbaşkanlığı’na hem de Maliye’ye başvurduklarını ancak yanıt alamadıklarını belirtti.

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