taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3579
Euro
6.1094
Altın
1241.65
Borsa
92827.29
Gram Altın
213.587

Multipl Skleroz nedir

Multipl Skleroz, bir çeşit kas hastalığı olup MS ismiyle bilinir. Hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma ve görme bozuklukları gibi etkileri vardır.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından biri olan Multipl Skleroz, yani MS,  kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plakların oluşmasıyla ortaya çıkan bir tür hastalıktır.

Multipl Skleroz nedir

HASTALIĞIN SAFHALARI

Bu hastalık neticesinde, kişide, önce hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma ve görme bozuklukları gibi çeşitli belirtiler ortaya çıkarken, hastalığın ileri safhalarında felce dönüşebiliyor.

Multipl Skleroz nedir

HASTALIĞIN TEDAVİSİ

MS hastalığının belirtileri ve tedavisi kişiye özeldir. Benzer şekilde gelişen ve aynı bulgularla seyreden iki MS’li hasta bulabilmek neredeyse imkansızdır. Genel alarak MS’li olgularda, beynin veya omuriliğin kontrol ettiği herhangi bir fonksiyonun tam veya yarı tam kaybı gözlenir.

Multipl Skleroz nedir

MS'in, henüz net bir tedavisi olmamakla birlikte hastalığın etkilerini azaltmaya yönelik bazı uygulamalar bulunmaktadır. Bu tedavinin ilk aşamasında, aşılar öne çıkmaktadır. MS atağı geçiren hastalara, atakları önemli oranda önleyen koruyucu aşı uygulanır. Ayrıca bu koruyucu tedavi, atak sonrası engelli kalma riskini de azaltır.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bilişim suçları nelerdir

Bilişim suçları nelerdir

1
Teknofobi nedir

Teknofobi nedir

0
Bouba Kiki etkisi nedir

Bouba Kiki etkisi nedir

3
Rejenerasyon nedir

Rejenerasyon nedir

1
Nager Sendromu nedir

Nager Sendromu nedir

0
Yarım net kuralı nedir?

Yarım net kuralı nedir?

1
Valiz nedir

Valiz nedir

81
[+] Görüş bildir