Multipl Skleroz nedir

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından biri olan Multipl Skleroz, yani MS, kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plakların oluşmasıyla ortaya çıkan bir tür hastalıktır.

HASTALIĞIN SAFHALARI

Bu hastalık neticesinde, kişide, önce hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma ve görme bozuklukları gibi çeşitli belirtiler ortaya çıkarken, hastalığın ileri safhalarında felce dönüşebiliyor.





HASTALIĞIN TEDAVİSİ

MS hastalığının belirtileri ve tedavisi kişiye özeldir. Benzer şekilde gelişen ve aynı bulgularla seyreden iki MS’li hasta bulabilmek neredeyse imkansızdır. Genel alarak MS’li olgularda, beynin veya omuriliğin kontrol ettiği herhangi bir fonksiyonun tam veya yarı tam kaybı gözlenir.

MS'in, henüz net bir tedavisi olmamakla birlikte hastalığın etkilerini azaltmaya yönelik bazı uygulamalar bulunmaktadır. Bu tedavinin ilk aşamasında, aşılar öne çıkmaktadır. MS atağı geçiren hastalara, atakları önemli oranda önleyen koruyucu aşı uygulanır. Ayrıca bu koruyucu tedavi, atak sonrası engelli kalma riskini de azaltır.