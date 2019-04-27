Murat Boz evlilik iddiaları ile ilgili konuştu

4 yıllık ilişkilerinde üçüncü kez bir araya gelen aşıklar Murat Boz ve Aslı Enver, beklenildiği gibi evlenmeyi düşünmüyor.

Açıklama ise ünlü şarkıcı Murat Boz'dan geldi.

ÖNCE DUYMADI, SONRA KONUŞTU

Murat Boz, önceki akşam Nişantaşı’nda bir diş doktoruna girerken görüntülendi.

Rutin kontrol için geldiği poliklinikte yaklaşık 45 dakika kalan Murat Boz, basın mensupların kendisine yönelttiği soruları duymazlıktan geldi.

"NEDEN HABERİM YOK?"

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan “Murat Boz ile Aslı Enver 10 Mayıs’ta nikah masasına oturacak." haberinin hatırlatılması üzerine ise Boz, “Benim neden haberim yok?” karşılığını verdi.