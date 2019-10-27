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Murat Boz ile Aslı Enver ayrıldı

Bir dargın bir barışık ilişkilerinde birbirlerine zaman ayıramadıklarını söyleyen çift, ayrılığı seçti.

Detay Haber | 27.10.2019 - 11:05..
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Ünlü şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver ayrıldı.

İkili geçtiğimiz hafta ilişkilerini birbirlerine yeteri kadar zaman ayıramadıkları için bitirme kararı aldı.

Kırgın olarak ayrılmadıkları söylenen çift, arkadaşlıklarına devam edecek.

Murat Boz ile Aslı Enver ayrıldı

1 AY ÖNCE TAŞINMIŞ

2.5 yıllık ilişkilerinin ardından 2018 Nisan ayında ayrılan ve 7 ay sonra barışan Murat Boz ve Aslı Enver, beraber yaşadıkları evi de ayırdı. Aslı Enver, yaklaşık 1 ay önce sevgilisi ile Levazım'da yaşadıkları dubleks evden kendisine ait tüm eşyaları alarak gitti.

Murat Boz ile Aslı Enver ayrıldı

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Öte yandan ünlü çiftin ayrılık haberi, takipçilerini kızdırdı. Sosyal medyada önceki gece yayılan bu haber Twitter'da TT listesine girerken, ikilinin sevenleri, evlenecekleri konuşulurken gelen bu habere fazlasıyla üzüldü. Kimileri de ayrıl-barış süren bu ilişkinin 'yeter artık' diyerek bitmesi gerektiğini söyledi.

Murat Boz ile Aslı Enver ayrıldı

Murat Boz ile Aslı Enver ayrıldı

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