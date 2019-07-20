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Murat Boz ve Aslı Enver'in aileleri bir araya geldi

Oyuncu Aslı Enver'in ağabeyi, dün evlendi. Düğüne davetli olarak katılan Murat Boz ve ailesi ile Enver Ailesi bu vesileyle tanışmış oldu.

Haber Merkezi | 20.07.2019 - 17:44..
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Bir dargın, bir barışık ilişkilerine rağmen oldukça mutlu görünen Murat Boz- Aslı Enver çifti, ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdı.

AİLELER DÜĞÜNDE BULUŞTU

Aslı Enver'in ağabeyi Akın Enver, Maria Isabel Barriga Ortega ile dün dünyaevine girdi. Bu düğüne Murat Boz ve ailesi de davetliydi.

Genç çiftin paylaştığı fotoğrafta, ailelerin bir araya geldiği ve oldukça mutlu oldukları gözlendi.

Murat Boz ve Aslı Enver'in aileleri bir araya geldi

ASLI ENVER AİLEYE GİRDİ

Bir başka fotoğrafta ise Aslı Enver'in müstakbel kayınvalidesi ile bir fotoğraf da paylaştığı görüldü.

Murat Boz ve Aslı Enver'in aileleri bir araya geldi

Murat Boz ve Aslı Enver'in aileleri bir araya geldi

Murat Boz ve Aslı Enver'in aileleri bir araya geldi

(Akın Enver ve Maria Isabel Barriga Ortega)

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