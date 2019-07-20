Murat Boz ve Aslı Enver'in aileleri bir araya geldi

Bir dargın, bir barışık ilişkilerine rağmen oldukça mutlu görünen Murat Boz- Aslı Enver çifti, ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdı.

AİLELER DÜĞÜNDE BULUŞTU

Aslı Enver'in ağabeyi Akın Enver, Maria Isabel Barriga Ortega ile dün dünyaevine girdi. Bu düğüne Murat Boz ve ailesi de davetliydi.

Genç çiftin paylaştığı fotoğrafta, ailelerin bir araya geldiği ve oldukça mutlu oldukları gözlendi.

ASLI ENVER AİLEYE GİRDİ

Bir başka fotoğrafta ise Aslı Enver'in müstakbel kayınvalidesi ile bir fotoğraf da paylaştığı görüldü.

(Akın Enver ve Maria Isabel Barriga Ortega)